Yüreğir Belediyesi tarafından MEB-AGS ve KPSS'ye hazırlanan adaylar için coğrafya semineri düzenlendi.

Yüreğir Belediyesi'nin kamu personeli adaylarının sınav hazırlık sürecine destek olmak amacıyla düzenlediği 2026 MEB-AGS ve KPSS Coğrafya Genel Tekrar Semineri, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere yüzlerce aday katıldı. Yüreğir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda yazar ve öğretmen Mehmet Eğit tarafından verilen seminerde, MEB-AGS ve KPSS coğrafya dersine ilişkin önemli konu başlıkları ele alındı. Adaylara sınav öncesi genel tekrar niteliğinde bilgiler aktarılırken, soru çözüm teknikleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı.

Seminere katılan Yüreğir Belediye Başkan Vekili Cafer Boyraz, adaylarla bir araya gelerek başarı dileklerini iletti. Eğitimin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Boyraz, 'Gençlerimizin hedeflerine ulaşmaları için her alanda yanlarında olmaya devam ediyoruz. Sınava hazırlanan tüm adaylarımıza gönülden başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum' dedi.