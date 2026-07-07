Sunar Yatırım, 'Plastiksiz Temmuz' gündemi kapsamında Adana Karataş Harbiş sahilinde çalışanların gönüllü katılımıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Hacı Nuri Çomu Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen etkinlikte sabah saatlerinde sahil boyunca plastik atıklar toplandı. Şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımını sahadaki uygulamalarla destekleyen çalışma, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde çevresel farkındalığı güçlendirmeyi amaçlıyor. Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Nuri Çomu, gerçekleştirilen etkinliğin önemine dikkat çekerek sürdürülebilirliği kurum kültürünün merkezine aldıklarını vurguladı.

Sunar Yatırım, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda çevresel etkiyi azaltmaya ve toplumsal farkındalığı güçlendirmeye yönelik çalışmalarını saha uygulamalarıyla desteklemeye devam ediyor. 'Plastiksiz Temmuz' farkındalık hareketi kapsamında gerçekleştirilen sahil temizleme etkinliği, şirketin çevre odaklı yaklaşımının çalışan katılımıyla güçlendirildiği uygulamalardan biri olarak öne çıktı. Hacı Nuri Çomu Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, çevresel sorumluluk alanında özel sektör ve sivil toplumun ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

'Farkındalığı artırmak adına önemli bir fırsat'

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Nuri Çomu, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde sürdürülebilirliğin kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

'Çevresel sorumluluğu ve sürdürülebilirliği yalnızca stratejik ve tek seferlik bir hedef değil, günlük iş yapış biçimimizin kalıcı bir unsuru olarak görüyoruz. Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun, bugünden attığımız her adımla başladığına inanıyoruz. Karataş sahilinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik de çalışma arkadaşlarımızın ve çevre halkının gönüllü katılımıyla bu anlayışın sahadaki somut bir yansıması oldu. Bu yıl ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi'nin, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda toplumsal farkındalığı artırmak adına önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Doğayı korumaya yönelik her küçük adımın, uzun vadede büyük bir dönüşümün parçası olduğunu düşünüyor; çevresel sorumluluğu kurum kültürümüzün ayrılmaz bir değeri olarak güçlendirmeye devam ediyoruz.'

Sürdürülebilirlik yaklaşımı gönüllü katılımla sahaya taşındı

Karataş kıyılarında 50'den fazla gönüllünün ve çevre halkının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sahil hattı boyunca biriken plastik atıklar belirlenen plan çerçevesinde toplandı ve ayrıştırıldı. Saha ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yürütülen faaliyet, kıyı ekosisteminde biriken atıkların azaltılmasına yönelik doğrudan bir müdahale niteliği taşıdı. Etkinlik ardından gönüllüler keyifli bir kahvaltıda bir araya gelerek çevre temizliği çalışmasını değerlendirdi ve sürdürülebilirlik konusunda ortak farkındalığın güçlendirilmesine yönelik görüşlerini paylaştı. Sunar Yatırım, benzer saha uygulamalarıyla çevresel etkisini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, sürdürülebilirlik yaklaşımını çalışan katılımı ve toplumsal iş birlikleriyle güçlendirmeyi hedefliyor.