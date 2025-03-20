Sivas’ta dalgın sürücü aracıyla yoldan çıkarak şarampole düştü, bu anlar arkasından gelmekte olan başka bir aracın kamerasıyla anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas-Erzincan karayolu, Sivas’ı Zara ilçesi Tödürge gölü geçişinde yaşandı. Sivas’tan Zara istikametine gitmekte olan bir aracın sürücüsü virajı dönmesi gerekirken düz devam etti. Son anda virajı fark eden sürücü toparlayamaya çalışsa da yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada 3 kişinin hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi. Kaza, arkadan gelmekte olan başka bir aracın kamerası ile anbean kaydedildi.