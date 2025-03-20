Konya’nın Karapınar ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik seminer düzenlendi.

Öğrenciler, eğitimci-yazar Süleyman Beledioğlu’nun katılımıyla düzenlenen seminere yoğun ilgi gösterdi. Sınav sürecinde başarıyı artırmaya yönelik önemli konuların ele alındığı seminerde, öğrenciler hem akademik hem de psikolojik olarak sınava hazırlık sürecine dair bilgiler edindi. Programda, motivasyonun önemi, sınav kaygısıyla başa çıkma yolları, stres ve dikkat yönetimi, hedef belirleme stratejileri, zamanı etkili kullanma teknikleri ve kalıcı öğrenmede ayna nöronların rolü gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı. Beledioğlu, öğrencilerin sınav sürecinde karşılaşabileceği zorluklara değinerek, bu süreci daha verimli ve başarılı bir şekilde yönetebilmeleri için uygulanabilir stratejiler sundu.

Programın sonunda öğrenciler, Beledioğlu’na yönelttikleri sorularla sınav sürecine dair merak ettikleri konular hakkında detaylı bilgi aldı.