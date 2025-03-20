Antalya’da hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gökyüzünü kaplayan dumanlar 15 kilometre mesafeden görüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Andızlı Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde hurda malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depodan dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Büyüyen yangında gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar yaklaşık 15 kilometre mesafeden görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın çevredeki diğer iş yeri ve depolara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle depodaki çok sayıda hurda buzdolabı ve çeşitli eşyalar küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.