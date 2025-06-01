Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) bilim camiasının güncel meselelerinden biri olan yapay zekâ çalışmalarına ışık tutan nitelikli etkinliklere imza atmayı sürdürüyor.

KAYÜ Bilim İletişimi Ofisi tarafından ’Bilim Kafe’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ’Yapay Zekâ ve ABC: Bilimde Yeni Krallık ve Kraliçesi’ başlıklı konferans, Talas Belediyesi E-Spor Arena ve İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa’nın konuşmacı olarak katıldığı programda konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yapay zekânın büyük veri işleme ve makine öğrenimi teknikleriyle karmaşık problemlere etkin çözümler sunan bir teknoloji olduğunu dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Karamustafa, konuşmasını etkinliğin ev sahipliğini üstlenen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a ve konferansın gerçekleştirilmesinde görev alan Belediye çalışanlarına teşekkür ederek tamamladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise böylesine önemli bir programa ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Bilimin herkesle buluşmasını sağlayan Bilim Kafe etkinliğine destek vermemize imkan sağlayan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa’ya teşekkür ederim" dedi. YÖK Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa gerçekleştirdiği sunumda yapay zekânın gelişimi ve etkin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte çağdaş bilim ortamında yaşanan köklü değişimi, katılımcılarla paylaştı. Yapay zekânın, veri odaklı analiz ve algoritmik süreçlerle otomasyonu mümkün kılarak verimliliği arttırdığına dikkat çeken YÖK Üyesi Prof. Dr. Karaboğa, konuşmasında, arıların dünyasından da örnek vererek yapay zekanın bazı yönlerini örneklerle anlattı.

Prof. Dr. Karaboğa, yapay zekâ teknolojilerinin temel prensiplerinden sürü zekâsına dayanan optimizasyon algoritmalarına kadar birçok konuda bilgi ve fikir paylaşımında bulundu. Yoğun ilgi gören etkinlik, plaket ve hediye takdimi ile toplu fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı.