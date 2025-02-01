Bugün sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor’da 6 futbolcu forma giyemeyecek.

Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Kayserispor’da 6 futbolcu bugün sahaya çıkamayacak. Sakatlığı bulunan Lionel Carole, Anthony Uzodimma, Julian Jeanvier ile Eray Özbek, kırmızı kart cezalısı Joseph Attamah ile Stephane Bahoken bugün oynanacak Kayserispor-Trabzonspor maçında sarı kırmızılı formayı giyemeyecek. Majid Hosseini’nin yedeklerde olacağı müsabakada kaleci Bilal’in eldivenleri giyeceği Arif Kocaman’ın da stoper mevkiinde oynayacağı alınan bilgiler arasında.

KBSL: Fenerbahçe: 67 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 75 KBSL: Fenerbahçe: 67 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 75

Kayserispor’un sahaya Bilal Bayezit, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman, Dimitrios Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Ali Karimi, Kartal Kayra, Ramazan Civelek, Carlos Mane, Miguel Cardoso, Duckens Nazon onbiri ile çıkması tahmin ediliyor.

Kaynak: iha