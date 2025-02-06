Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Kayserispor-Konyaspor maçını Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig’de 23. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan atamalar neticesinde Cumartesi günü Kayseri’de oynanacak Kayserispor-Konyaspor maçının hakemi de belirlendi. Merkez Hakem Kurulu, bu maça Çağdaş Altay’ı atadı. Altay’ın bu maçta Anıl Usta ve Emrah Ünal yardımcılık yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Melih Kurt. 08 Şubat Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanacak olan Kayserispor-Konyaspor maçı saat 16.00’da başlayacak.