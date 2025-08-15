Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 3. ve 4. hafta programını açıkladı. Buna göre Kayserispor-Galatasaray maçı 24 Ağustos 2025 Pazar günü oynanacak.

Kayserispor’un 3. haftada sahasındaki Galatasaray ile 4.haftada ise deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın 3.ve 4.haftada oynayacağı maç programı şu şekilde;

3.Hafta

Kayserispor-Galatasaray

25 Ağustos 2025 Pazar / 21.30

RHG Enertürk Enerji Stadyumu

4.Hafta

Kocaelispor-Kayserispor

30 Ağustos 2025 Cumartesi / 19.00

Kocaeli Stadyumu