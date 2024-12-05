Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Alanyaspor maçında Ozan Ergün düdük çalacak.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemlerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı. MHK, Pazar günü oynanacak Kayserispor - Alanyaspor maçına Ozan Ergün’ü atadı. İstanbul Bölgesi hakemi Ozan Ergün’ün bu maçta Esat Sancaktar ve Bahtiyar Birinci yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak.

Talas’ta sokak notaları Talas’ta sokak notaları

8 Aralık 2024 Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanacak Kayserispor - Alanyaspor maçı saat 16:00’da başlayacak.

Kaynak: iha