Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Alanyaspor maçında Ozan Ergün düdük çalacak.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemlerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı. MHK, Pazar günü oynanacak Kayserispor - Alanyaspor maçına Ozan Ergün’ü atadı. İstanbul Bölgesi hakemi Ozan Ergün’ün bu maçta Esat Sancaktar ve Bahtiyar Birinci yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak.

8 Aralık 2024 Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanacak Kayserispor - Alanyaspor maçı saat 16:00’da başlayacak.