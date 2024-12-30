Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde inşa edilen 6 bin 100 metrekarelik dev İl Halk Kütüphanesi’nin yapımının tamamlandığını duyurdu. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’nin yeni kültür ikonu, devasa kütüphanemiz tamamlandı. Yeni kütüphane, bölgenin kültürel merkezlerinden biri olacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehre değer katacak bir projeyi daha hayata geçiriyor. Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı tamamlanan İl Halk Kütüphanesi, Kayseri’ye kültürel zenginlik katmaya hazırlanıyor. 6 bin 100 metrekare kapalı alanı ile dikkat çeken kütüphane, gençlerin eğitim hayatına ve kültürel gelişimlerine katkı sunacak dev bir merkez olarak planlandı.

Başkan Büyükkılıç, kütüphane projesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Gençlerimizin fiziki ortamlarını oluşturmanın yanında, bireysel desteği de sağlama yönünde irade gösteriyoruz. Kayseri’nin kültürel hayatını daha da güçlendirecek bu kütüphane, şehrimizin eğitim alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak önemli bir yatırım olacaktır” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, 15 farklı kütüphanede hizmet verdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, ücretsiz çay, çorba, internet hizmetleri sunduklarını, hatta merkez kütüphanenin 24 saat hizmet verdiğini söyledi.

“Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Donanım Desteğiyle Hizmete Sunulacak”

Yeni kütüphanenin Kayseri’nin gelişmiş kültürel altyapısına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Büyükkılıç, İl Halk Kütüphanesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın donanım desteğiyle hizmete sunulacağını duyurdu. Başkan Büyükkılıç, “Son süreçte, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde 6 bin metrekare alanda yapımını tamamladığımız bu güzel eser, Kültür Bakanlığımız tarafından içerik ve donanım açısından günün eğitim modeline uygun hale getirilecektir” diye konuştu. Büyükkılıç, ayrıca, Seyyid Burhaneddin Türbesi yanındaki mevcut kütüphanenin de bu yeni yapıya taşınma aşamasında olduğunu belirtti.

Yüzde Yüz Tamamlandı

İl Halk Kütüphanesi’nin inşaatı yüzde yüz tamamlanırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı, binanın iç mekânını donatmak ve teşhir, tanzim düzenlemelerini yapmak üzere çalışmalara başladı. 3 katlı kütüphane, çeşitli bölümlerden oluşuyor. Bodrum katta malzeme deposu, cep sineması, makyaj odası, derleme odası, fuaye sergi salonu, 145 kişilik konferans salonu, bay-bayan abdesthane, bay-bayan wc bulunuyor. Zemin katta çalışma salonu, grup çalışma salonları, çocuk bebek kitaplığı, etkinlik alanları, kafeterya, mutfak, internet salonu ve bay-bayan wc’ler yer alıyor. 1’inci katta ise yetişkin kitaplığı, kent kitaplığı, özel koleksiyon salonu, teknik hizmetler, idari mali hizmetler, mutfak, sistem odası, arşiv, müdür, müdür yardımcısı odaları, toplantı salonları ve wc’ler bulunuyor.

Yeni kütüphane, Kayseri’nin eğitim ve kültür hayatına değer katarken, şehri bir kültürel cazibe merkezi haline getirecek.