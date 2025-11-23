Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri Sivas’ta yapıldı. Yarışmalarda Kayserili sporcular önemli başarılara imza atarken, aldıkları dereceler ile milli takımın da kapısını araladı.

Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri 18 ilden 43 kulüp ve 100 sporcunun katılımıyla Sivas Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi. Paralimpik Yüzme Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu İrem Serra Kırtik, gösterdiği performansla büyük ses getirdi. Sivas’ta düzenlenen organizasyonda adeta madalya koleksiyonu yapan Kırtik, 1500 metre serbestte Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Bununla yetinmeyen başarılı sporcu, 400 metre serbestte ikincilik, 100 metre kelebekte ise üçüncülük elde etti. Ayrıca 200 metre karışık, 100 metre serbest, 50 metre serbest ve 100 metre sırt yarışlarında da üst sıralarda yer alarak toplamda yedi farklı derecede Türkiye genelinde başarı kazandı. 200 metre serbest yarışında mücadele eden Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Medine Ocak ise birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Bir diğer Kayserili sporcu Melisa Şahin ise azmi ve disipliniyle dikkat çekti. Şahin, 1500 metre serbest kategorisinde üstün bir performans sergileyerek Türkiye üçüncülüğü elde etti ve bronz madalya kazandı.

Ayrıca 400 metre serbestte Türkiye 5.’si, 100 metre serbestte ise Türkiye 8.’si olarak şampiyonayı üç farklı derecede tamamladı.