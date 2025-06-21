Kayseri’de çoğu çocuk hekimi olmak üzere Gazzeli çocuklar için ’Umuda Bir Fidan’ etkinliğinde buluşan hekimler fidan dikti.

Talas Belediyesi’nin katkılarıyla Talas Gençlik Merkezi önündeki park alanında ’Umuda Bir Fidan’ etkinliği ile Gazze’de hayatını kaybeden çocuklar için beyaz önlüklüler fidan dikti. Etkinlikte konuşan Uzm. Dr. İsa Üzüm; "Ailelerimiz burada, çocuklarımız burada aynı zamanlarda diğer branşlardan doktor arkadaşlarımız burada. Her gün geçmiyor ki karşımıza sosyal medyada bir video düşüyor. Bu videoları gördüğümüzde gözyaşı dökmeden edemiyoruz. Dün karneler dağıldı, bugün YKS sınavı yapıldı ama bir yerlerde sınav yok, karnenin adı yok zaten. Saatte bir çocuğun öldüğü bir yerden bahsediyoruz. 20 binin üzerinde çocuk şehit var, 10 bini ampute. Hiç anılmayan, sözü edilmeyen bir şey daha var; 70 bin yetim ve öksüz var. Bu çocukların hepsi bizim çocuklarımız değil mi? O yüzden bir araya geldik" dedi. Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ethem Mezgitli ise konuşmasında; etkinliği düzenleyen ve katılımcılara teşekkürlerini ileterek; "İnşallah bu sessiz çığlık dünyaya yayılmış olur" dedi. Birer konuşma yapan Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan; ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun da Gazzeli çocuklara destek olunması için etkinliğe katıldıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Gazzeli çocuklar için fidanları toprakla buluşturdu.