Samsun’un Vezirköprü ilçesinde "Türkülerle Türkiye’m Konseri" düzenlendi.

Şef Sertan Turan’ın yönetimindeki koro, Anadolu’nun yedi bölgesinden seçilen eserleri Vezirköprü Kültür Merkezi’nde izleyicilerin beğenisine sundu.

Vezirköprü Müzik ve Sanat Derneği Peli Halk Müziği Korosu tarafından verilen konserde; kimi zaman Karadeniz’in hırçın ezgileriyle coşku yaşanırken, kimi zaman doğunun ağıtlarıyla hüzün sahneye taşındı. "Allı gelinler", "Kara trenler" gibi halk müziğinin simge olmuş imgeleri geceye damga vurdu.

Konserin açılış konuşmasında, halk müziğinin kültürel mirasın korunmasındaki rolüne dikkat çekilerek, "Bu konserle sadece müziği değil, bu toprakların ruhunu da birlikte yaşatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği geceye; Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Başsavcısı Emre Kaya, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, sahnelenen türkülere zaman zaman hüzünle, zaman zaman ise alkışlarla eşlik etti.