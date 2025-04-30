Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) hazırladığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan yıllık çalışma programları ile İmalat Sanayinde Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında TR72 Bölgesi imalat sanayinde yeşil dönüşüm alanında önemli bir başarıya imza atıldı.

Bölgesel düzeyde kaynak verimliliğini artırmak ve yeşil, döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla yürütülen Üreten Şehirler Teknik Destek Programı, Kayseri’de faaliyet gösteren 20 işletmeye verilen yeşil dönüşüm danışmanlık hizmetleri ile başarıyla tamamlandı.

İmalat sanayiinin TR72 Bölgesi’nde en yoğun olduğu şehir olan Kayseri, mobilya, elektrikli ev aletleri ve fabrikasyon metal ürünleri sektörlerinde güçlü bir üretim potansiyeline sahip. Son üç yılda yıllık 3,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren şehrin ihracatının yüzde 95’i imalat sanayine dayanıyor.

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat süreci kapsamında gelen yeni düzenlemeler, Kayseri imalat sanayini doğrudan ve dolaylı yollarla etkiliyor. AB ülkelerine ihracat yapan işletmeler ile bu pazarlara tedarik sağlayan firmalar, uyum süreçlerine hızla adapte olma ihtiyacı duyuyor. Ayrıca, diğer ülkelerdeki rekabetin artması, Orta Doğu ve Afrika gibi önemli ihracat pazarlarında da yeni fırsat ve tehditleri beraberinde getiriyor.

Bu çerçevede, Üreten Şehirler Programı kapsamında ORAN tarafından açılan tematik teknik destek çağrıları sonucunda seçilen 20 işletmede proje uygulamaları gerçekleştirildi. Projede, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi yüklenici olarak görev aldı, Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Araştırma Grubu tarafından detaylı danışmanlık hizmetleri sunuldu.

Yürütülen çalışmaların sonucunda elde edilen başlıca kazanımlar şu şekilde:

20 fabrika danışmanlık desteği aldı. 4 milyon TL (güncel değerle 5,92 milyon TL) tutarında hizmet alımı gerçekleştirildi. İşletmelerde yıllık 31 milyon TL tasarruf ve verimlilik potansiyeli tespit edildi. 37 milyon TL değerinde yatırım potansiyeli oluşturuldu. Yeşil dönüşüm kapsamında 97 teknik personele eğitim verildi ve bire bir uygulamalı çalışmalar yapıldı. Yıllık 5.897,29 ton CO emisyon tasarrufu tespit edildi.

Üreten Şehirler Teknik Destek Programı, TR72 Bölgesi’nde sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağladı ve işletmelerin yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelmelerine öncülük etti. Programdan yararlanan işletmeler, tespit edilen iyileştirme alanlarında yeni yatırımlar yapmak ve yeşil dönüşüme yönelik çeşitli hibe programlarına başvurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Türkiye genelinde yerelde uygulanacak olan Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm (SoGreen) Projesi başta olmak üzere, TR72 Bölgesi’nin kalkınma vizyonu doğrultusunda yeşil dönüşüm faaliyetlerine devam edecek.