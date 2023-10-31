Kayseri’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda; 1 şahıs gözaltına alınırken, 11 parça halinde 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 1 şahsa ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan gözaltına alındı.

Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği’nden Cumhuriyete Armağan Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği’nden Cumhuriyete Armağan

Öte yandan; ekipler tarafından yapılan aramada 11 parça halinde 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.