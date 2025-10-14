Kayseri’de polis ekipleri tarafından personel servislerine denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 95 servis kontrol edilirken, 8 servis trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri personel servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde; toplam 95 personel servisi kontrol edilirken, 15 servis aracına ilgili mevzuat hükümlerine aykırılıklar nedeniyle işlem yapıldı.

Öte yandan ekipler 8 servis aracını trafikten men etti.