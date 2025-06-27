Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabah yürüyüşü sırasında denk geldiği Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin keklik salımı çalışmasına katılarak yüzlerce kekliği doğayla buluşturdu. Doktor başkan, hem doğaya hem sağlığa olan duyarlılığıyla örnek oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlıklı yaşamın bir parçası olarak sürdürdüğü sabah yürüyüşüne Talas’taki Ali Dağı’nda devam etti. Başkan Büyükkılıç, gün doğumuyla birlikte başlayan yürüyüş esnasında, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin keklik salımı çalışmasına rastladı.

Tomarza ve Yemliha’nın ardından Ali Dağı’nda da devam eden bu önemli ekolojik çalışmada, yüzlerce keklik doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Başkan Büyükkılıç, kekliklerin doğaya bırakılmasına eşlik ederek hem çevre bilinci hem de doğal yaşamın korunması konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Büyükkılıç, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibinin sabah yapmış olduğu çalışmayla Tomarza ve Yemliha başta olmak üzere Talas bölgesinde de yüzlerce kekliğin doğaya bırakıldığını hatırlatarak, "Hem onların doğaya bir renk katması, hem de malumunuz parazitlerle, böceklerle ilgili yapılan çalışmalara fırsat verilmesi adına sabah böyle bir çalışma yapıldı" dedi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Biz kendilerini tebrik ediyoruz. Yapılan bu güzel çalışmalara eşlik ederek, doğada olan çalışmalara katkı sağlamış oluyoruz. İlgili birimimizi, kurumumuzu ve ekibini bu güzel sabahta, güneşin doğma aşamasında tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz, ellerinize sağlık diyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık alanında uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip olan ve her fırsatta sporun önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin hem doğasını hem insan sağlığını önemseyen bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlara da hem doğaya sahip çıkmaları hem de aktif bir yaşam biçimi benimsemeleri çağrısında bulundu.