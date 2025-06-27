Mersin Büyükşehir Belediyesinin erik boylama makinesi desteği, üreticilerin iş yükünü hafifletip ürün kalitesini artırarak kırsal kalkınmaya önemli katkı sağlıyor. Üreticiler, makine sayesinde zamandan tasarruf ederken, ürünlerini daha değerli hale getirip pazara daha hızlı ulaştırıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, yerelden kalkınma vizyonuyla tarıma yönelik destekleri üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kırsal kalkınmayı yerinde destekleyen uygulamalar ve projeler, üreticilere can suyu oluyor. Geçtiğimiz yıllarda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Toroslar ilçesine bağlı Korucular Mahallesi’ne erik boylama makinesi desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, zamanla üreticilerin artan ihtiyacına karşılık vermek amacıyla ikinci bir makine daha teslim etti.

"Üreticilerimiz makine sayesinde, işçilik ve zamandan tasarruf sağlıyor"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan ziraat teknikeri Ramazan Üredi, Büyükşehir Belediyesinin üreticilere vermiş olduğu erik boylama makinesi ile eriklerini kolaylıkla sınıflandıran üreticilerin büyük bir rahatlama yaşadığını söyleyerek, "Bu sayede üreticilerimiz, işçilik ve zamandan tasarruf ederek hızlı bir şekilde ürünlerini pazara ulaştırabilmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak, üretimden tüketime kadar her aşamada üreticilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Vahap Başkanımız, kırsal kalkınma için ne gerekiyorsa esirgemiyor"

Kepirli Korucular Sulama Kooperatifi Başkanı Mehmet Soy, erik ve çağlanın mahallelerinin temel üretimi olduğunu ifade ederek, "Yıllık 500-600 ton civarında çağladan, yine 500-600 ton da erikten ürün elde ediyoruz. Vahap Başkanımız, kırsal kalkınma için ne gerekiyorsa esirgemiyor. Bütün taleplerimizi değerlendiriyor ve ilgili arkadaşlarımız konuyu takip ediyor, bize yardımcı oluyorlar" diye belirtti. Erik boylama makinesinin kendilerine sağladığı kolaylıklara değinen Say, "Bu makine, bir günde 50 kişinin yaptığı işi yapıyor. 2 makinemiz var. Masraftan ve zaman kaybından kurtuluyoruz. Bu bir avantajdır. Makine, daha kaliteli ürün elde etmemize yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

"Tarımla ilgili bütün konularda başkanımız çiftçimizin yanında"

Korucular Mahalle Muhtarı Hamza Ersoy, Başkan Vahap Seçer’in ziraat mühendisi olması sebebiyle işi iyi bilen ve çiftçinin yanında olan bir başkan olduğunu belirterek, "Biz erik boylama makinesi için 2020’de Büyükşehir Belediyesine müracaat etmiştik ve belediyemiz bu talebimize olumlu yanıt verdi. Zamanla tek makine yetersiz gelmeye başlayınca ikinci makine için müracaat ettik ve bu talebimiz de olumlu karşılandı. Tarımla ilgili bütün konularda başkanımız çiftçimizin yanında" sözlerine yer verdi.

Üreticiler, makine sayesinde ürünlerin değerlenmesinden oldukça memnun

Erik üreticisi Fatma Gök, erik boylama makinesinin üreticiler için büyük bir kolaylık sağladığını anlatarak, "İşçilik yarıya düştü. Artık ambalajlamamız daha rahat ve güzel. Makine geldikten sonra hem ürünümüz daha kaliteli bir kıvama geldi hem de daha seri çalışmaya başladık. Makine gelmeden önce biz erikleri bu kadar boylayamıyorduk. Yalnızca üç çeşit seçebiliyorduk. Bu şekilde ürünün kalitesine göre fiyat belirliyoruz" diye konuştu.