Mersin'de bir sitede tesettür mayolu bir kadının havuz alanına alınmamasına ilişkin gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan site görevlisi, cumhuriyet başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

Olay, Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde bulunan Zafer Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuğu havuzda bulunan bir kadın, tesettür mayo ile havuz alanına girmek istedi. Ancak site görevlisi tarafından kıyafeti nedeniyle alana girişine izin verilmedi. Kadın, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederek yardım talebinde bulundu. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli site görevlisi Baran D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılığın karara itiraz etmesi üzerine dosya yeniden değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucunda şüpheli Baran D.'nin tutuklanmasına karar verildi.