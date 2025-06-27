Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Laboratuvar Sorumlusu Gıda Mühendisi Hafize Mutlu’nun koordinatörlüğünü yaptığı "Yağ Değil Sabun Olsun" adlı etkinlikte, öğrenciler kızartma atık yağlarından sabun üretti. "Sıfır Atık" hedefinde üretilen sabunlar, Beslenme ve Diyetetik Bölümü laboratuvarlarında el yıkamak için kullanılıyor.

Etkinliğin önemine dikkat çeken Gıda Mühendisi Hafize Mutlu, "Küreselleşen dünyada hem besin israfının önlenmesi hem de besinsel atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi, sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır. Her yıl Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü birinci sınıf öğrencilerine ’Beslenme İlkeleri’ dersi kapsamında Uygulama Laboratuvarında müfredata uygun tarifler hazırlanıyor. Uygulamalar sırasında laboratuvarda oluşan atık yağların çevreye zarar vermesini önleyerek geri dönüştürülmesini ve faydalı bir ürün oluşturulmasını sağlıyoruz. Öğrencilerle beraber gönüllülük esasına dayanarak iş birliği içerisinde kızartma yağlarından sabun üretiyoruz. Atık yağlardan sabun üretimi, hem öğrencilerde çevresel farkındalık oluşturmak hem de öğrencileri sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarına teşvik etmek için etkili bir yöntemdir. Üretilen sabunlar, bir sonraki dönem laboratuvarda el yıkamak amacıyla öğrencilerin kullanımına sunuluyor" diye konuştu.