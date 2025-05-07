Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan tırın içinde bin 400 paket kaçak sigara bulundu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri-Malatya yolu 22. kilometresinde yapılan yol kontrol devriyesinde kimlik sorgulaması yapılması için N.K. idaresindeki tır durduruldu. Durdurulan tırda çay ve tütün tespit köpeği ile yapılan kontrolde bin 400 paket kaçak sigara bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı.