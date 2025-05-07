Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yaz aylarında orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 2 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen Nisan ayı güvenlik değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Yavuz, il genelinde Nisan ayında 782 olayın meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Terörle mücadele, organize suçlar, uyuşturucu, kaçakçılık, trafik güvenliği ve kadına şiddetle mücadele gibi konularda yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulayan Yavuz, yangın riski taşıyan yaz dönemine de dikkat çekti. Ormanların korunması için önemli bir tedbir alındığını duyuran Yavuz, "Ormanlarımızın korunması ve orman yangınlarının önlenmesi adına 2 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında, görevli ve izin verilenler dışında, ormanlara giriş yasaklanmıştır. Bu karar, yeşil vatanımız olan ormanlarımızı koruma adına büyük önem taşıyor" dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Yavuz, "Unutmayalım, geleceğimiz olan akciğerlerimiz ormanlarımızı korumak hepimizin temel vatandaşlık görevidir" ifadelerini kullandı.