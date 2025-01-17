9 Eylül 2024’te başlayan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi bugün sona ererken Kayseri’de ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 315 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kayseri’de ilk yarıyıl bin 126 okul, 23 bin 124 öğretmen ve 315 bin 385 öğrenci ile tamamlanırken, Mehmet Miraboğlu İlkokulunda protokolün de katılımıyla karne dağıtım programı gerçekleştirildi. Programa katılan Vali Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen öğrencilere karne ve hediyelerini dağıttı. Burada açıklama yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; "Evlatlarımızla beraber heyecanlı bir gün yaşıyoruz. Çok şükür kazasız, belasız 2024-2025 yılının birinci yarıyılı büyük bir başarıyla tamamlandı. Gençlerimiz gerçekten son derece akıllı, zeki, çalışkan çocuklar. Bu ileride bizim geleceğimiz için son derece önemli. Burada gençlerimizin ,vatana, millete, bayrağa bağlı bir şekilde yetişmesi büyük önem arz etmekte. Her zaman söylediğimiz gibi 4 ve 12 yaş arasındaki eğitimin çok önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Gençlerimizin kişiliği ve kimliği bu yıllarda oluşuyor. O bakımdan gençlerimizin kişilik ve kimlik kazanması büyük önem arz etmekte. Bu konuda sistem büyük emek harcamakta, Milli Eğitim Bakanlığımız, milli eğitim müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, valilerimiz bunu da başarılı bir şekilde uygulamaktadırlar. Bütün emeği geçen herkesi kutluyoruz" dedi.

Kayseri’de eğitim öğretim yılının ilk yarı yılını başarılı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise; "Bugün Melikgazi İlçemiz Mehmet Miraboğlu İlkokulumuzda 2024 - 2025 eğitim-öğretim yılının birinci kanaat döneminin karne merasimini hep birlikte gerçekleştirmiş olduk. Bu yıl Kayserimizde bin 126 okulumuzda yaklaşık 315 bin öğrencimiz eğitim-öğretim faaliyetine katıldı. Bu süreçte bize yaklaşık 13 bin sınıfta 23 bin öğretmenimiz eşlik etti. Birinci kanaat dönemini verimli bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yılı geçen yıldan ayıran en önemli özellik şuydu; özellikle Türkiye vizyonu ile hazırlanan maarif modelimizin ilk yılıydı. Dolayısıyla maarif modeliyle başlamış olduğumuz eğitim - öğretim sürecinin yarı yılını başarılı bir şekilde tamamlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamda bize eşlik eden yaklaşık 23 bin öğretmenimize ve tüm personelimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.