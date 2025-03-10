Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 16 şahıs hakkında terörden işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 3-9 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 5, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalarda 10 şahıs olmak üzere toplamda 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Kayseri Emniyeti’nden yapılan açıklamada; "Terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse

terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.