Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, soğuk geçen kış aylarının ardından havaların fazla ısınmasının kene popülasyonunu arttırdığını söyleyerek, "Sıcak hava keneleri agresifleştiriyor" dedi.

Kenelerin kuşlar ile de mera alanından şehir merkezlerine gelebileceklerini söyleyen Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül; "Bu sene medyada kene ile ilgili vakalar daha çok oldu. Hatta ölümler de bu sene daha fazla. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte özellikle kışın da uykuda olan bu canlıların yağışın fazla olması, kışın daha nemli ve yağışlı geçmesinin ardından havalar da bir anda ısındı. Bu canlılar da beslenmek için aktif hale gelmiş oldular. Bununla ilgili de sosyal medyada çok sayıda aslı olan ya da olmayan haberler yapılıyor. Haberlere bakınca da herkes bir kene profesörü olduğunu görüyoruz. Fakat bu canlıyı iyi tanımak lazım. Nerelerde olur? Nerelerde daha çok beslenir? Ya da nerelerde daha aktif haldedir bunları bilmek, tanımak lazım. Gökten atılmaları ya da şehir göbeğinde görülmesi gibi şeyler var. Bunlar olabilir. Şehrin göbeğinde de keneyi görebiliriz. Çünkü bir takım göçmen kuşlar şu an aktif vaziyette ve ya çevremizdeki kuşlar da olabilir. Kenenin aktif olduğu çayır, mera gibi alanlardaki bir kuş, keneyi oradan alıp şehrin göbeğindeki bir parka da getirebilir. Fakat burada vatandaşı galeyana getirecek bir durum söz konusu değil. Bunun için tedbirimizi almamız, keneyle mücadelede bilinçli olmamız en etkili yollardan birisidir. Vatandaşlarımız bunun için ne yapabilirler dersek de; yaz ayları geldi. Mera, çayır gibi hayvanların daha yoğun olduğu kısımlarda pikniğe giden vatandaşlarımızın aslında bu canlılarla karşılaşması daha da mümkün. Çünkü orada otlayan hayvanların hepsi veya keneler bu bölgelerde daha yoğundur. Oralara gittiklerinde kendilerine göre tedbir almaları lazım. Pantolonlarını çoraplarının içine koymaları gerekir. Veya ava gittiklerinde bu alanlarda çizme ile dolaşabilirler. Koruyucu tedbirlerini almak zorundalar" dedi. Başkan Ergül, kenelerin kan emerek beslendikleri için kendilerine konakçı arayışında olduklarını söyleyerek; "Kıştan yaza geçtiğimiz dönemde havaların ısınmasıyla birlikte keneler daha da aktif hale gelmiş oluyorlar. Kan emerek beslendikleri için kendilerine bir konakçı arıyorlar aslında bu dönemde. Bu insan olsun, kanatlı bir hayvan olsun veya diğer canlılar olsun. Çünkü kan emerek beslendikleri için kış dönemini de uykuda geçirdiklerinden dolayı kendilerine beslenmek için bir canlı arıyorlar. Onun için de her yerde görülmeleri aslında bundan dolayı oluyor. Neticede Kayserimizde yüzlerce koyun var ve bu koyunlarla da ilgilenen birçok vatandaş var. Koyunların üzerinde ya da büyükbaş hayvanların olduğu işletmelerde bu canlıları görmek daha da mümkün. Biz her gittiğimiz hastada bunları görüyoruz. Sosyal medyada kene ile ilgili ilaçlardan bahsediliyor ama kene ile ilgili bir tek otorite varsa veteriner hekimler veya sağlık sınıfıdır ve bununla ilgili ilaçlar da bizim kliniklerimizde bulunmaktadır. Suyla karıştırılan ilaçları ister hayvanlara ister bahçelere sıktığınızda yüzde 100 tedbir almış olursunuz. O bölgede de bir daha kene görmemiş olursunuz" ifadelerini kullandı.

"Sıcaklarda beslenme isteği agresifleştiriyor"

Kenelerin sıcaklarda beslenme isteklerinin aynı zamanda agresifleşmelerine sebep olduğunu söyleyen Akgün Ergül, "Beslenme ve kan emme içgüdüsüyle birlikte keneler daha aktif hale geliyor. Daha hızlı hareket ediyorlar. Kışın daha yavaş ve sakindirler ama yazın havanın sıcak olmasıyla birlikte keneler daha aktif ve daha saldırgan yani kan emme ve beslenme için harekete geçtiklerinde daha aktif oluyorlar. Şunu da vurgulamadan geçmek istemiyorum. Bizim burada önemli olan yaban hayatıdır. Geçen bir haber gördüm mesela bir kartonun içerisine kuş koyulmuş ve önüne kene atıyorlar. Yemediği söyleniyor. O canlı zaten doğal ortamında olmadığı için kendini huzursuz hissediyor. Fakat yaban hayatındaki avın daha fazla olmasıyla birlikte aslında kene popülasyonunun artmış olması aşikar bir sonuç oluşturmaktadır. Onun için biraz da bu hususlara dikkat etmek önemlidir" dedi.