Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleşen Kayseri Tenis Ligi Sona Erdi.
26 Mayıs’ta başlayan ve 200 sporcunun katıldığı Kayseri Tenis Ligi birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. Yaklaşık 5 ay boyunca devam eden ligde toplam bin 300 maç oynandı. Kayseri SporA.Ş tenis kortlarının ev sahipliği yaptığı maçlara spor severler büyük ilgi gösterdi. Yapılan karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporcular ise şöyle;
Erkekler Kategorisi
1. Burak Sabuncu
2. Korhan Özkalıpçı
3. Hüseyin Taş
4. Okan Kürşat Taştan
Kadınlar Kategorisi
1. Betül Kaynar
2. Reyyan Arslantaş
3. Esra Aksoy
4. Nimet Bali
Kaynak: İHA