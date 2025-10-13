Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleşen Kayseri Tenis Ligi Sona Erdi.

26 Mayıs’ta başlayan ve 200 sporcunun katıldığı Kayseri Tenis Ligi birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. Yaklaşık 5 ay boyunca devam eden ligde toplam bin 300 maç oynandı. Kayseri SporA.Ş tenis kortlarının ev sahipliği yaptığı maçlara spor severler büyük ilgi gösterdi. Yapılan karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporcular ise şöyle;

Erkekler Kategorisi

1. Burak Sabuncu

2. Korhan Özkalıpçı

3. Hüseyin Taş

4. Okan Kürşat Taştan

Kadınlar Kategorisi

1. Betül Kaynar

2. Reyyan Arslantaş

3. Esra Aksoy

4. Nimet Bali