Kayseri Talas Belediyesi tarafından düzenlenen “Malazgirt’ten Dumlupınar’a Zafer Haftası Etkinlikleri” birbirinden özel programlarla devam ediyor.KAYSERİ (İGFA) - Etkinlikler kapsamında Talas Millet Bahçesi’nde sahne alan İhsan Menge ve arkadaşları, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Zafer Haftası etkinliklerine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ecdadımızın bu topraklarda ortaya koyduğu destansı mücadeleleri hatırlamak ve gelecek nesillere aktarmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren bu anlamlı etkinliklerle, zaferlerimizi sadece anmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşatıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi hafta boyunca devam edecek programlarımıza davet ediyorum.”