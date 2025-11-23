Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Kadın FK; sahasında konuk ettiği Gazikent’i 7-1 gibi farklı bir skor ile geçerek yoluna yenilgisiz devam etti.

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi A Grubu’nun 5. haftasında Kayseri Kadın FK ile Gazikent takımları Sümer 1 Nolu Saha’da karşı karşıya geldi. Efe Çağatay Koku, Caner Kalem ve Buse Özgül hakim üçlüsünün yönettiği karşılaşmayı Kayseri temsilcisi 7-1 gibi farklı bir skor ile kazandı. Ligde yoluna namağlup devam eden sarı kırmızılılar; 6. hafta sonunda puanını 18’e çıkartarak averaj ile ikinci sıradaki yerini korumuş oldu.

Kayseri Kadın FK; önümüzdeki hafta kendisi gibi yoluna namağlup devam eden Gaziantep Safirspor’a konuk olacak.