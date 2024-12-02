Kadınlar 1. Futbol Ligi 7. hafta maçında Kayseri Kadın FK ile Sakarya Kadın FK karşı karşıya geldi. 3 golün atıldığı müsabakayı Kayseri Kadın FK 2-1 kazandı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Aykut Cem Bulut, Buse Özgül, Fatma Kaya
Kayseri Kadın Futbol Kulübü: Asiye Damla Kasap, Mine Okaytu, Bahar Özen, Elmas Karakaya, Elvin Kılınç, Nisanur Yıldırım (Ayşegül Aydın dk. 66), Saniye Aslano, Duygu Karabay, Gizem Ağıl (Elanur Çılalı dk. 80), Claude Guylaine Tchadeu (İrem Nur dk. 90), Shalom Nakoma Ngam Tim (İlayda Nisa dk. 80)
Sakarya Kadın Futbol Kulübü: Gizem Özmen, Melis Yavuz, İlayda Uğur (Betül Mihriban Toy dk. 75), Ebru Atıcı, İlayda Çamur, Pelin Nur, Sedanur İnce, Berfin Yılmaz (Arife Pınar dk. 11), Ayşegül Ateş (Tuğçe Çadır dk. 75), Aylin Ecrin Evcimik, Bengül Deniz Küllükçü (Hande Eriş dk. 75)
Goller: Claude Guylaine Tchadeu (Dk. 16), Elvin Kılınç (Dk. 65) (Kayseri Kadın FK), İlayda Çamur (Dk. 85) (Sakarya Kadın FK)