Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 4 araç ve 12 personelden oluşan itfaiye ekibi; Manisa’da çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye ulaştı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla kısa sürede organize olan ekip, söndürme faaliyetlerine aktif olarak katılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sadece kent içi olaylara değil, Türkiye genelindeki afetlere de duyarlılık göstererek çalışmalara destek olmaya devam ediyor. Manisa’da meydana gelen orman yangınına müdahale kapsamında harekete geçen Kayseri İtfaiyesi, yangınla mücadele çalışmalarında görev alıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, itfaiye personelinin özverili çalışmalarına dikkat çekerek; "Manisa’da meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için gönderdiğimiz itfaiye ekibimiz bölgeye ulaştı, çalışmalara başladı. İtfaiye erlerimizin emekleri ve cesaretleriyle gurur duyuyoruz. Rabbim yangın söndürme çalışmalarında kendilerine kolaylıklar versin ve orada çalışan tüm ekipleri tehlikelerden korusun" ifadelerini kullandı. Afet bölgelerine destek olmanın insani bir görev olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, tüm Manisa halkına ve Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen orman yangınının söndürülmesine katkı sağlamak amacıyla bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı 12 personel ve 4 araçla destek veriyor. Kayseri Büyükşehir İtfaiye ekipleri, Manisa’daki yangın söndürme çalışmalarında cansiparane bir şekilde görev yaparak alevlerle kahramanca mücadele ediyor.