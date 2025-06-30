Bursa’da Panayır Taksi Durağı’nın Başkanı Musa Şeker, resmi olan duraklarının çevresinde, farklı taksi duraklarına bağlı 80’e yakın aracın izinsiz olarak müşteri topladığını ve bu durumun büyük bir gerginliğe yol açtığını söyledi. Şeker, izinsiz bekleme yapan araçları kayda alırken, bazı şoförlerin saldırgan tavırlar sergilediğini ve yaşanan olayların kavgaya dönüştüğünü ifade etti. Kayda alınan görüntülerde başka noktalardan gelen taksiciler Panayır Taksi Durağı’nın bölgesinden müşteri bekliyor.

2021 yılında kurulan Panayır Taksi Durağı’nın 8 araçla hizmet verdiğini belirten Şeker, Terminal, Kent Meydanı, Yunuseli ve Yeşilşehir duraklarına ait çok sayıda taksinin kendi bölgelerinde yasa dışı şekilde faaliyet gösterdiğini iddia etti. Şeker, sadece iş kaybı yaşamadıklarını, aynı zamanda tehdit ve fiziksel saldırılarla da karşı karşıya kaldıklarını vurguladı.

Şeker, izinsiz bekleme yapan araçları görüntülemeye çalıştıkları sırada tehdit ve darp olaylarına da maruz kaldıklarını belirterek, "Ölümle tehdit edildim, defalarca darp edildim. Tüm bunlara dair elimde video ve fotoğraf delilleri mevcut" ifadelerini kullandı. Şeker, tüm resmi evraklarının tam olmasına rağmen, yetkililerden destek göremediklerini savundu. Eskiden günde 300-350 kilometre yapan araçlarının neredeyse çalışamaz hale geldiğini belirten Şeker, "Bu durum artık bizim geçim kaynağımıza saldırı anlamına geliyor" diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

Şeker sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Biz yasalara uyarak iş yaparken, yasa dışı şekilde çalışan kişilerin görmezden gelinmesi kabul edilemez. Yetkililerden bu haksız rekabetin ve tehdit ortamının bir an önce sona erdirilmesini talep ediyoruz"