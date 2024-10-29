Bölgesel Amatör Lig’de mücadele veren Develigücü ile Yahyalıspor haftayı mağlubiyetle noktaladı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta bulunan Develigücü ile Yahyalıspor haftayı mağlubiyetle noktaladı. Develigücü sahasında grup lideri Kilis Belediyespor ile karşılaşırken Yahyalıspor ise deplasmanda Gaziantep Şehit Kamil Belediyespor karşısında puan arayışındaydı. Develigücü sahasında oynadığı Kilis Belediyespor maçını 1-0 kaybederken, Yahyalıspor’da penaltı kaçırdığı maçtan 2-0 yenilgi ile ayrıldı.

Bu neticeler sonrasında Develigücü 7 puanda kalırken Yahyalıspor 4 hafta sonrasında grubun tek puansız ekibi olarak son sıradan çıkamadı.