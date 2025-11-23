Kadınlar 2. Lig Voleybol Ligi 15. Grup’ta mücadele eden iki Kayseri takımı karşı karşıya geldi. Maçta kazanan 3-0’lık skor ile Kayseri Cimnastik Kulübü oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Kayseri Cimnastik Spor Kulübü; ligin 11. haftasında oynanan karşılaşmada Kayseri Voleybol Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Kayseri Cimnastik, hem hücum hem savunma performansıyla üstün bir oyun sergiledi. İlk seti 25-12, ikinci seti 27-25, üçüncü seti ise 25-19 kazanan ekip, müsabakayı set vermeden tamamladı. Maçın tamamında oyunun kontrolünü elinde tutan Kayseri Cimnastik, özellikle servis ve blok organizasyonlarında başarılı bir performans gösterdi. Kayseri Voleybol ise ikinci sette yakaladığı dengeyi set sonuna taşıyamayınca skor üstünlüğünü elde edemedi.

Bu sonuçla Kayseri Cimnastik Kulübü ligde üçüncü sıradaki yerini korudu.