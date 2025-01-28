Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mobil Beyaz Masa birimi, kentin dört bir yanında vatandaşın ayağına hizmet götürerek Kayserililer ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki iletişim köprüsünü güçlendirmeye devam ediyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaş ile kurum iletişiminin önemi kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Kayserililer arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi adına Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü eliyle hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Yerel yönetim hizmetlerinin daha etkin bir şekilde vatandaşlara ulaşması adına talep, öneri, şikayet ve teşekkür gibi geri bildirimleri Alo 153 İletişim Merkezi, Beyaz Masa ve Mobil Beyaz Masa ile doğrudan alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mobil Beyaz Masa birimi ile kentin muhtelif bölgelerinde hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor.

Bu çerçevede, Büyükşehir’in Mobil Beyaz Masa biriminin duraklarından biri de Sarıoğlan Pazar Yeri oldu. Pazar Yeri’nde vatandaşları Mobil Beyaz Masa’da konuk eden Büyükşehir Belediyesi personeli, Sarıoğlanlıların talep, öneri ve şikayet gibi geri bildirimlerini kayıt altına alarak ivedilikle inceme ve değerlendirmeye alınması için Büyükşehir’in ilgili birimlerine ulaştırdı.

Sarıoğlan ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Beyaz Masa hizmetini erişilebilirlik açısından memnuniyetle karşılarken, hizmetlerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.