Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu’nda ligin 1. haftasında Kayseri Futbol Academy ile Yeni Erciyesspor 4-4 berabere kalarak puanları paylaştılar.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Samed Armut, Fatih Yıldırım, M. Emin Vural
Bekir Büyükbaş, Resül Batuhan Kurşun, Rıdvan Dökmeci, Alaaddin Sayın, Ahmet Soyak (Kubilay Usanmaz dk. 75), Nazım Can Yıldırım, İlker Yardımcı, Umut İzzet Yılmaz, Furkan Koçak (Kadir Aktaş dk. 72), Şerafettin Sevim, Kubilay Babacan (Muhammed Turp dk. 72)
Yeni Erciyesspor: Alptuğ Dursun Şahan, Güngör Özdemir (Emre Budak dk. 46), Taha Görel (Gazi Köngül dk. 80), Doğukan Yıldırım, Muhammed Herdem, Recep Kaçar (Batuhan Öztürk dk. 80), İsmail Dünya, Alper Yalçın, Batuhan Aslan (Görkem Demirkol dk. 89),Muhammed Çağrı Merkit (Yusuf Güleç dk. 46), Hacı Ahmet Alkan
Goller: Ahmet Soyak (dk. 5), Şerafettin Sevim (dk. 34), Umut Yılmaz (dk. 39), Kadir Aktaş (dk. 80) (Kayseri Futbol Academy), Hacı Ahmet Alkan (dk. 15, 45), Kerem Batuhan Aslan (dk. 39), İsmail Dünya (dk. 71) (Yeni Erciyesspor)