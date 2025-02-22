Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği’nde (KAYMOS) iki adayın başkanlık için yarıştığı Olağan Genel Kurul başladı.

300’ün üzerinde üyesi olan Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği’nde Olağan Genel Kurul heyecanı başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Konferans Salonu’nda düzenlenen Olağan Genel Kurul’a mevcut başkan Hasan Arapoğlu, başkan adayları Mehmet Yalçın ile Kemal Solmaz, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri katıldı. Olağan Genel Kurul’da seçime mavi iste ile Mehmet Yalçın, beyaz liste ile de Kemal Solmaz katılarak yönetim kurulu başkanlığı için yarışacak. Yapılacak seçimin kaybedeni olmayacağını söyleyen başkan adayı Mehmet Yalçın; "Öncelikle genel kurulumuzun şehrimize, sektörümüze ve üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir genel kurul geçireceğiz. Bu genel kurulun kaybedeni yok. Seçimlerin kaybedeni olmayacak. Şehrimiz, üyelerimiz ve KAYMOS kazanacak. Hep birlikte burada kol kola güzel bir seçim geçirip, Pazartesi günü de birlik içerisinde üyelerimizle ve başkan adayı olan Kemal bey ile beraber kol kola devam edeceğiz. Kazanan KAYMOS olacak inşallah. Yaptığımız ve yapacağımız o kadar çok şey var ki burada diyoruz ki; yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Çok güzel işler yapacağız birlik ve beraberlik içerisinde" dedi.

Başkan adayı Kemal Solmaz ise yapılan seçim ile demokrasinin gereğini yerine getireceklerini söyleyerek; "Bugün bizim için çok mutlu bir gün. Çünkü inşallah demokrasinin gereğini gerçekleştireceğiz. Mehmet beye de başarılar diledim. Bizim bir ayrışmamız yok. Sadece demokrasinin gereğini gerçekleştiriyoruz. Biz de kazansak, diğer liste de kazansa inşallah şehrimize, milletimize, vatanımıza bu güne kadar olduğu gibi hizmet edeceğiz. Biz mevcut yönetim kurulu olarak 2 yıldır görevdeydik. Hasan başkanımızla birlikte 2 yıldır yönetim kurulu üyeliği yapmaktaydım. Arkadaşlarımızın bizi bu göreve layık görmesi ile yolumuza yine mevcut yönetim kurulu ile devam etmek istiyoruz. Projelerimiz var, yaptıklarımız var, yarım kalanlarımız var. İnşallah bunları bütün üyelerimize izah edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından oy verme işlemi başladı.