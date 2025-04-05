KAYMEK, dijital tasarım ve E-Ticaret alanında katılımcılara profesyonel beceriler kazandırmak amacıyla devam eden "E-Ticaret (Photoshop ile Dijital Tasarımlar Etsy)" kursuyla, girişimcileri dijital dünyaya hazırlamaya devam ediyor. Kurs, 7 Nisan’da başlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kültür, sanat ve eğitime verdiği önem doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), eğitim alanındaki katkılarını sürdürüyor. Gelişen dijital dünyanın ihtiyaçlarına uygun olarak, E-Ticaret alanında yeni bir kurs başlatılıyor. "E-Ticaret (Photoshop ile Dijital Tasarımlar Etsy)" kursu, 7 Nisan 2025 tarihinde başlayacak. KAYMEK, şehir merkezinde ve ilçelerdeki 39 farklı tesisi ile bireylere mesleki eğitim ve kültürel gelişim fırsatları sunmaya devam ediyor. Bu yeni kurs, özellikle dijital tasarım ve E-Ticaret dünyasında kariyer yapmak isteyenler için büyük bir fırsat. Kurs, KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Birimi tarafından, alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak verilecek. Kurs, katılımcılara dijital tasarım ve E-Ticaretin temel yönlerini öğretmeyi hedefliyor. Kurs içeriğinde, ürün fotoğraf çekimi, Adobe Photoshop ve yapay zekâ programlarıyla dijital tasarımlar yapma, Etsy mağazası açma, dijital ürün listeleme, dijital ürün reklam verme ve satış yapma gibi başlıklar yer alacak. E-Ticaretin hızla büyüyen pazarlarında yer almak isteyenler için büyük bir fırsat olan bu kurs, katılımcıların dijital dünyada başarılı birer girişimci olmalarına imkan sağlayacak. Şu ana kadar 65’ten fazla kursiyere hizmet veren KAYMEK, kursiyerlerinin istihdamına katkı sağlamakla birlikte, E-Ticaretin potansiyelini keşfetmelerine de destek oluyor. Ayrıca, KAYMEK, sadece kurslarla değil, kendi ürettiği el sanatları ürünlerini de www.e38.com.tr adresi üzerinden satışa sunuyor. Büyük E-Ticaret platformlarında da mağazaları bulunan KAYMEK, dijital ürün satışlarında da büyük bir başarı elde ediyor.

Yeni dönemde başlayacak E-Ticaret kursu, bu alanda kariyer yapmak isteyen 16 kursiyer ile başlayacak ve katılımcılara önemli bir dijital iş dünyası deneyimi kazandırmayı amaçlıyor.