Bayram tatili dönüşleri başlarken, yoğunluk yaşanan Konya’nın Karapınar ilçesinde bölge trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Karapınar Bölge Trafik ekipleri, özellikle yoğunluğun arttığı Karapınar-Ereğli istikametinde kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerini artırdı. Radar uygulaması yapan ekipler, sürücülere hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi adına alınan önlemler, sürücüler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Türkiye’nin önemli yol güzergahlarından biri üzerinde bulunan Karapınar, birçok şehri birbirine bağlıyor. Günlük yaklaşık 20 bin aracın geçiş yaptığı bu hatta, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla ekipler 24 saat görev yapıyor. Yetkililer, sürücülerin dikkatli ve kurallara uygun şekilde seyretmelerinin, bayram dönüşünü daha güvenli hale getireceğini vurguladı.