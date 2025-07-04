Kaymakamdan 4-6 Yaş Yaz Kur’an Kursuna Ziyaret

Ağrı’nın Patnos ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan camide açılan 4-6 yaş grubu yaz Kur’an kursunu ziyaret eden İlçe Kaymakamı Burak Dertlioğlu minik öğrencilerle yakından ilgilendi.

İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen ve çocuklara hem Kur’an-ı Kerim öğretimi hem de ahlaki değerler kazandırmayı amaçlayan yaz Kur’an kursu, yoğun ilgi görüyor. Kursu ziyaret eden Kaymakamı Dertlioğlu, açılan kursu gezerek eğitim süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı, ardından öğrencilerle sohbet etti.

Kaymakam Dertlioğlu, yaptığı açıklamada, küçük yaşta verilen dini eğitimin önemine dikkat çekerek, "Bu yaş grubundaki çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim’i ve temel dini bilgileri sevgiyle öğretmek çok kıymetli. Hem öğreticilerimizi hem de çocuklarını bu kurslara yönlendiren ailelerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Ziyarette İlçe Müftüsü ve kurs öğreticileri de hazır bulundu. Öğrenciler, Kaymakam’a ilgi ve ziyaretinden dolayı teşekkür etti.