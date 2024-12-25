Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret edip taleplerini dinledi.

Ziyaretler sırasında esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Kaymakam Seyhan, vatandaşların ve iş yeri sahiplerinin taleplerini dinledi. Kaymakam Seyhan, esnafın ekonomik şartları, işleyiş ve beklentileri hakkında bilgi alırken, kendisine iletilen sorunların çözümü için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde hareket edeceğini vurguladı.

Ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını ifade eden esnaf temsilcileri ise Kaymakam Seyhan’a teşekkür etti.