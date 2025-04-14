Balıkesir’in Edremit ilçesinde hayata geçirilen kamu yatırımlarından biri olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TDİOSB) devam eden derin sondaj çalışmalarını Kaymakam Ahmet Odabaş yerinde inceledi.

Edremit TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Çıkrıkçı Mahallesi’nde 640 dönümlük alanda planlanan ve jeotermal enerji ile ısıtılması hedeflenen TDİOSB sahasında MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülen derin sondaj çalışmalarını inceledi.

Saha ziyaretinde MTA Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürü Özgür Özgüç’ten ve yetkililerden bilgi alan Kaymakam Odabaş, çalışmaların bölge tarımına sağlayacağı katkının altını çizdi.

Proje kapsamında her biri en az 10 bin metrekare büyüklüğünde 30 modern teknolojik sera parseli ile her biri en az 5 bin metrekare olan 7 sanayi parselinin, yenilenebilir enerji kaynağı olan jeotermal ile ısıtılması hedefleniyor. Jeotermal potansiyeli yüksek olan Bostancı bölgesinde sürdürülen sondajlarda, 60 derece ve üzeri sıcaklıklarda kaynak elde edilmesi bekleniyor.

Kaymakam Odabaş, TDİOSB’nin hayata geçmesiyle birlikte bölgedeki tarımsal üretimin çeşitleneceğini, modern teknolojilerin kullanılacağını ve yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.

Altyapı çalışmaları ile jeotermal kaynak arama faaliyetlerinin eş zamanlı sürdürüldüğünü ifade eden Odabaş, projenin en kısa sürede tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacağını vurguladı.