Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, tenis şampiyonasında dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti. Başarılı öğrencileri tebrik eden Kaymakam, hediyeler verdi.

Burhaniye de Kaymakam İlyas Memiş, Balıkesir’ de düzenlenen okul sporları tenis turnuvasında minikler ve küçükler tenis turnuvasında dereceye giren öğrencileri makamında kabul ederek ödüllendirdi. Kaymakamımız İlyas Memiş, minik kızlarda 8 Eylül İlkokulu adına turnuvaya katılan ve il birincisi olan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ziyaret programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, 8 Eylül İlköğretim Okulu Müdürü Hamdi Bakırlı, Okul Müdür Yardımcısı Duygu Görkem Başaran ve öğrenciler katıldı.