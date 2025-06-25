Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İnönü Mahallesindeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve Sosyal İnceleme Uzmanı Servet Çizmeci ile birlikte İnönü Mahallesindeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti. Kılıç, bir evin bahçesinde toplanan yaşlılara durumları hakkında kendilerinden bilgi aldı, taleplerini dinledi ve ihtiyaçlarını tespit etti. Sosyal İnceleme Uzmanı Servet Çizmeci gerekli notları almasını söyleyen Kaymakam Kılıç, yaşlıların gönülleri fethetti.