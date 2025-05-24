U16 Türkiye Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak şampiyon olan Kuşadası Küçükada Spor Kulübü oyuncuları, antrenörleri ve yöneticileri, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü ile birlikte Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik’i makamında ziyaret etti.

Genç sporcuları tek tek tebrik eden Kaymakam Keklik, elde edilen bu tarihi başarının sadece kulüp ve Kuşadası için değil, tüm Aydın için gurur verici olduğunu belirtti. Sporun birleştirici ve geliştirici gücüne dikkat çeken Keklik, gençlerin bu başarılarının diğer gençlere de örnek olacağını ifade etti. Ziyaret sırasında konuşan Küçükada Spor Kulübü yöneticileri ise, sporcuların disiplinli çalışmaları ve antrenörlerinin özverisi sayesinde bu başarıya ulaştıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Kaymakam Keklik’e teşekkür ettiler.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada da "U16 Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon olan Kuşadası Küçükada Spor Kulübü Oyuncuları, Antrenörleri, Yöneticileri ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz, Kaymakamımız İbrahim Keklik’i ziyaret etti. Kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca ziyarette genç sporcular, Kaymakam Keklik’e imzalı forma hediye ederken, ziyarette samimi ve gurur dolu anlar yaşandı. Başarılarıyla Kuşadası’nı gururlandıran Küçükada Spor Kulübü, hedeflerinin daha büyük şampiyonluklar olduğunu vurguladı.