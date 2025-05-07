Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Bozan köyünde, düzenlenen Hıdırellez etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti.

Etkinliğe Kaymakam İzzet Cem Eser ve ilgili kurum amirleri de katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Eser, Hıdırellez’in toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir kültürel miras olduğunu belirterek, "Bu tür etkinlikler, köklü geleneklerimizi yaşatmakla birlikte toplumsal birlikteliğimizi de pekiştiriyor. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.