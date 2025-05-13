Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kars’ın Akyaka ilçesinde Kaymakam İsmail Demirtaş, Şehit Şeref Demir İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Demirtaş, okulun ve öğrencilerin genel durumu hakkında okul idarecileri ve öğretmenlerden bilgiler alarak öğretmenlerin sorunlarını diledi.

Kaymakam İsmail Demirtaş, ziyaret ettiği sınıflarda öğrencileri tahtaya kaldırarak onlara sorular yöneltti, çözmelerini istedi, öğrencilerden boş zamanlarında bol bol kitap okumalarını istedi.

Kaymakam Demirtaş, "Bütün öğrencilerimizi ve çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için eğitime daha çok önem veriyoruz. Bizler de Kaymakamlık olarak okullarımızı ziyaret ve istişare ederek, her türlü desteği vermek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaymakam İsmail Demirtaş, daha sonra okuldan ayrılarak kaymakamlığa geçti. Demirtaş’ın okul ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi.