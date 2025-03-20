Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Mihrali Bey İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencilerinin iftar sofrasına misafir oldu.

Ramazan ayının manevi atmosferini öğrencilerle paylaşan Kaymakam Akköz, öğrencilerle sohbet ederek yakından ilgilendi.

İftar programına Kaymakam Muhammed Burak Akköz’ün yanı sıra Belediye Başkanı Zeki Elma, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Gülveren, İlçe Emniyet Amiri Aykut Bağcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süreyya Abak, İlçe Müftüsü Mesut Alkış, Vakıf Müdürü Semra Çelik Osmanoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Lütfü Çelik, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yemek öncesinde öğrencilerle tek tek tanışarak başarı dileklerinde bulunan Kaymakam Akköz, iftarın ardından da öğrencilerle sohbet ederek istek ve önerilerini dinledi.

Kaymakam Akköz, programla ilgili yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının bereketini öğrencilerimizle paylaşmaktan mutluluk duyduk. Onların derslerindeki başarılarının yanı sıra manevi değerlere de önem vermelerini arzu ediyoruz. Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizle aramızdaki bağı güçlendiriyor" dedi.

Öğrenciler de Kaymakam Akköz’e kendileriyle iftar yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.