Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 65 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel için arama çalışmaları devam ediyor.

Dün saat 17.00’den itibaren 43 UK 642 plakalı kırmızı renkli otomobili ile kaybolan Hayrettin Adıgüzel’den henüz haber alınamadı. Otomobili ile evinden çıkan Adıgüzel’den haber alınamaması üzerine oğlunun kayıp ihbarında bulunmasının ardından jandarma ve AFAD ekipleri seferber olarak Kuruçay bölgesinde arama çalışmalarını başlattı. Ekipler, ormanlık alanlar ve yollar başta olmak üzere geniş bir bölgede geniş çaplı arama yapıyor.

Kayıp şahısla ilgili olarak yakınları, Hayrettin Adıgüzel’i veya 43 UK 642 plakalı aracı gören vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları istendi. Aile bireyleri, Hayrettin Adıgüzel’in herhangi bir sağlık sorunu veya farklı bir problemi olmadığını, kaybolmasının beklenmedik bir durum olduğunu belirtti. Kuruçay’da süren arama çalışmaları hem havadan hem karadan devam ediyor. AFAD ekipleri, drone destekli arama faaliyetleriyle ormanlık alanlarda incelemelerini sürdürüyor. Jandarma ise kara ekipleriyle yollar ve araçların geçiş noktalarını kontrol ediyor.