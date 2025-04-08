Aydın’ın Çine ilçesinde kaybolan 3 adet büyükbaş hayvan jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 4 kilometre uzaklıktaki bölgede bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bucak Mahallesi’nde ikamet eden A.K. isimli şahıs Karakaltı mevkiinde bulunan 3 adet büyükbaş hayvanının kaybolduğuna dair 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince yapılan araştırma ve arama sonucu kayıp hayvanlar yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan Tepeköy Mahallesi Tokmak Mevkiinde aynı gün saat 21.00 sıralarında bulunarak sahibine teslim edildi.